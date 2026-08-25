В России заявили, что распускать НАТО никто не собирается

По его словам, создание военного альянса в Европе начали обсуждать «лет десять назад». И главный вопрос в данном процессе - кто будет главным.

Солонников отметил, что ранее предполагалось, что это будет Великобритания или Франция. Сейчас на звание крупнейшей армией претендует Германия, которая «активно наращивает свой военный потенциал».

«Но здесь ситуация не изменилась... НАТО будет в том или ином виде... Распускать её никто не будет... это никому не нужно. И будет создаваться вооруженный альянс в Европе», - заключил эксперт.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что единая армия Евросоюзу не нужна, так как у каждого входящего в объединение государства есть собственные Вооружённые силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».