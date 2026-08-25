Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Конденсат» начнет работать с российским сырьем и отправлять бензин в РФ на определенных условиях. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов на брифинге после заседания правительства, пишет издание Kapital.kz.

По словам министра, Астана получила официальное обращение от российского ведомства и стороны достигли договоренностей. Согласно условиям, 30% произведенного бензина и дизеля останется на внутреннем рынке Казахстана, а остальная продукция будет экспортироваться обратно в Россию.