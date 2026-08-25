Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием
Казахстанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Конденсат» начнет работать с российским сырьем и отправлять бензин в РФ на определенных условиях. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов на брифинге после заседания правительства, пишет издание Kapital.kz.
По словам министра, Астана получила официальное обращение от российского ведомства и стороны достигли договоренностей. Согласно условиям, 30% произведенного бензина и дизеля останется на внутреннем рынке Казахстана, а остальная продукция будет экспортироваться обратно в Россию.
Аккенженов уточнил, что около 50% акций НПЗ принадлежит российской компании. Власти республики не видят санкционных рисков, так как завод не включен в соответствующие ограничительные списки.
«Конденсат» является четвертым по величине НПЗ Казахстана с годовой мощностью восемьсот 850 тысяч тонн сырья. Частный завод изолирован от магистральных трубопроводов и специализируется на выпуске моторного топлива экологического класса К5 (аналог Евро-5).
В конце июля появилась информация, что Астана ведет переговоры с Москвой о поводу переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт объяснил основные причины резкого роста биткоина
- Там не провалится? Почему для проката в Южной Корее выбрали «Пропасть» с Эйдельштейном
- Леонид Агутин решил зарегистрировать бренд «Агутин Music Bar»
- Депутат назвал чушью «план Зеленского» по урегулированию конфликта
- Иран и Оман договорились создать морской коридор в Ормузском проливе
- Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек
- Жена московского бизнесмена отдала мошенникам 75 млн рублей
- Свищев раскрыл, когда FIS обсудит возвращение российских лыжников на Кубок мира
- Бывший директор Газманова заявил, что «не держит на певца зла»
- Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием