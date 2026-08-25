Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием

Казахстанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Конденсат» начнет работать с российским сырьем и отправлять бензин в РФ на определенных условиях. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов на брифинге после заседания правительства, пишет издание Kapital.kz.

По словам министра, Астана получила официальное обращение от российского ведомства и стороны достигли договоренностей. Согласно условиям, 30% произведенного бензина и дизеля останется на внутреннем рынке Казахстана, а остальная продукция будет экспортироваться обратно в Россию.

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Аккенженов уточнил, что около 50% акций НПЗ принадлежит российской компании. Власти республики не видят санкционных рисков, так как завод не включен в соответствующие ограничительные списки.

«Конденсат» является четвертым по величине НПЗ Казахстана с годовой мощностью восемьсот 850 тысяч тонн сырья. Частный завод изолирован от магистральных трубопроводов и специализируется на выпуске моторного топлива экологического класса К5 (аналог Евро-5).

В конце июля появилась информация, что Астана ведет переговоры с Москвой о поводу переработки российской нефти с последующей продажей топлива на внутреннем рынке и его поставками обратно в РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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