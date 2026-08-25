Бывший директор Газманова заявил, что «не держит на певца зла»
Экс-директор народного артиста РФ Олега Газманова Дмитрий Царенко, которого обвиняют в мошенничестве, заявил, что не держит зла на певца. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Выступая в Хорошевском суде Москвы с последним словом, от указал, что после освобождения не собирается вредить певцу.
«Молю бога, чтобы у Газманова всё было хорошо», – отметил добавил Царенко.
Ранее экс-директора обвинили в хищении более 15 млн рублей, полученных от выступлений певца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обвинение запросило для Царенко девять лет лишения свободы.
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