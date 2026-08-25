Лукашенко заявил о недоразумениях вокруг проекта самолета «Освей»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недоразумениях вокруг проекта российско-белорусского самолёта «Освей». Об этом сообщает ТАСС.

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На встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым он указал, что для России это будет хороший самолёт, ну а для Белоруссии - приобретение новых компетенций.

«Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того, чтобы всё-таки «Освей» был», - отметил белорусский лидер.

Ранее Мантуров заявил, что первый опытный образец 19-местного российско-белорусского самолёта «Освей» появится в конце 2026 - начале 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:БелоруссияРоссияСамолётАлександр Лукашенко

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