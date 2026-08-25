Лукашенко заявил о недоразумениях вокруг проекта самолета «Освей»

На встрече с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым он указал, что для России это будет хороший самолёт, ну а для Белоруссии - приобретение новых компетенций.

«Есть там некие недоразумения, но, я думаю, мы сейчас обсудим их, для того, чтобы всё-таки «Освей» был», - отметил белорусский лидер.

Ранее Мантуров заявил, что первый опытный образец 19-местного российско-белорусского самолёта «Освей» появится в конце 2026 - начале 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

