Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех человек

Уточняется, что погибшие - сотрудники подрядных организаций. Один из них россиянин, двое остальных - граждане Китая.

По данным АГХК, 122 человека обратились к медикам с лёгкими повреждениями, медпомощь им была оказана на месте. Ещё 24 человека госпитализированы в медучреждения города Свободный.

«На площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы», - говорится в сообщении.

Ранее Следственные органы по факту возгорания на территории АГХК возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», пишут «Известия».

