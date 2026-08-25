Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех человек
Число погибших в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) выросло до трёх человек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Уточняется, что погибшие - сотрудники подрядных организаций. Один из них россиянин, двое остальных - граждане Китая.
По данным АГХК, 122 человека обратились к медикам с лёгкими повреждениями, медпомощь им была оказана на месте. Ещё 24 человека госпитализированы в медучреждения города Свободный.
«На площадке строительства продолжаются поисково-спасательные работы», - говорится в сообщении.
Ранее Следственные органы по факту возгорания на территории АГХК возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», пишут «Известия».
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