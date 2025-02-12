Зеленский признал возможность выборов после окончания активной фазы конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский признал возможность отмены на Украине военного положения и проведения выборов в случае окончания активной фазы конфликта. Об этом он сообщил в интервью изданию Economist.

«Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы (конфликта – ред. НСН). И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Если она (горячая фаза конфликта – ред. НСН) закончится, то закончится и военное положение. Если нет военного положения, то парламент должен провести выборы», - сказал он.

Зеленский отметил, что прекращение огня – не самоцель, оно может быть только частью окончания «горячей фазы» конфликта с Россией. Он подчеркнул, что необходимо остановить боевые действия, положить конец конфликту и вернуть безопасную жизнь народу.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности предложить России обмен территориями, чем вызвал ожидаемое негодование российской стороны. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с НСН заявил, что Курская область и так будет освобождена российскими военными без всяких попыток Владимира Зеленского обменять ее на подконтрольные России территории, передает «Радиоточка НСН».

