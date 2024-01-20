Глава офиса Зеленского назвал контрнаступление ВСУ довольно успешным

При этом Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке вооружения, полученного от союзников.

«Учитывая предоставленные возможности ... контрнаступление прошло довольно успешно», — поделился глава офиса украинского президента.

Кроме того, чиновник назвал невозможным переход ВСУ к «обороне».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось, и назвал «придурками» киевские власти за отказ от переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

