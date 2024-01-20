Глава офиса Зеленского назвал контрнаступление ВСУ довольно успешным
Украинское контрнаступление было «довольно успешным», считает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом чиновник заявил в интервью испанской газете Mundo.
При этом Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостатке вооружения, полученного от союзников.
«Учитывая предоставленные возможности ... контрнаступление прошло довольно успешно», — поделился глава офиса украинского президента.
Кроме того, чиновник назвал невозможным переход ВСУ к «обороне».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление украинской армии провалилось, и назвал «придурками» киевские власти за отказ от переговоров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru