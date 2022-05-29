СМИ: Зеленский побывал в Харьковской области и самом Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Харькове, а также в той части Харьковской области, которую контролируют Вооруженные силы Украины, сообщают местные телеканалы.
Известно, что в ходе визита украинский лидер провел встречи с властями Харькова и региона. Зеленский также наградил военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Ранее экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT отметил, что Запад хорошо подготовил ВСУ к столкновению с Россией – вооружил и накачал фашистской идеологией. Поэтому, считает бывший командующий ВДВ РФ, предстоит длительная кампания.
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