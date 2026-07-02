Пианист Сергей Жилин запустит авторскую программу на Радио JAZZ
Наталья Фокина рассказала НСН, что программа музыканта «Фонограф джаз» развеет миф о том, что джаз — только для узкой аудитории.
Народный артист России Сергей Жилин представит авторскую программу «Фонограф джаз» в эфире Радио JAZZ, в рамках которой расскажет интересные факты и поделится джазовыми открытиями. Об этом НСН рассказала программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Наталья Фокина.
Программа будет состоять из трех блоков. В первом Жилин будет рассуждать о связи популярной музыки и джаза. Вторая часть будет посвящена джазовым стандартам, знакомым почти всем профессиональным музыкантам, независимо от страны проживания и языка, на котором они говорят. В завершающем блоке ведущий расскажет об истории и деятельности оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз», история которого берет начало в 1980-ые годы.
«Проект предлагает уйти от привычного представления о том, что джаз — жанр исключительно для профессионалов или узкой аудитории. В центре программы — истории, интересные факты, музыкальные открытия, связи джаза с поп-культурой, повседневной жизнью и личным опытом. Это не музыкальная лекция, а живой разговор со слушателем, где сложные вещи объясняются простым языком, а за музыкальными произведениями раскрываются характеры и интересные истории», — рассказала Фокина.
В рамках программы в джазовых интерпретациях оркестра прозвучат известные классические композиции Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова.
«Фонограф джаз» будет выходить по пятницам в 17:00, повтор программы по воскресеньям в 12:00.
Ранее стало известно, что собственную программу на Радио JAZZ под названием «Игры в джаз» запустил пианист и композитор Даниил Крамер.
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