Набиуллина: Центробанк не ставит сроков по выводу из РФ карт Visa и Mastercard
Центробанк не ставит окончательных сроков по выводу из России карт Visa и Mastercard. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ она указала, что данные карты «будут постепенно выводиться из оборота».
«Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов», - сказала Набиуллина.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что картами Visa и Mastercard продолжают пользоваться порядка 20% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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