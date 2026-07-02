Набиуллина: Центробанк не ставит сроков по выводу из РФ карт Visa и Mastercard

Центробанк не ставит окончательных сроков по выводу из России карт Visa и Mastercard. Как пишет RT, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Россиянам разрешили пользоваться Visa и Mastercard до 2030 года

На брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ она указала, что данные карты «будут постепенно выводиться из оборота».

«Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов», - сказала Набиуллина.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что картами Visa и Mastercard продолжают пользоваться порядка 20% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Эльвира НабиуллинаЦентробанкБанковские КартыVISA

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