По его словам, конфликт разразился из-за того, что в НАТО проигнорировали предостережения Москвы.

Отмечается, что дальнейшая эскалация международного напряжения может привести к военному конфликту с использованием ядерного оружия. По словам Бо, альянс должен взять на себя обязательство при любых обстоятельствах отказаться от нанесения первого ядерного удара по России.

Как сообщалось ранее, выход Украины победителем из кризиса практически невозможен. Властям США следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации.

