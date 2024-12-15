СМИ: Зеленский обсудит с европейскими политиками конфликт вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря проведёт встречу с политиками Европейского союза, на которой обсудит военный конфликт, сообщает Politico.

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Также во встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте. Будут обсуждаться мирные планы и потенциальное развёртывание миротворческих сил на Украине.

Ранее стало известно, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп пока не определился с планом по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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