Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский начал признавать, что Киеву пора приступить к переговорам с Россией. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.

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Ранее Трамп встретился с Зеленским в Париже.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое», — рассказал американский политик.

По словам Трампа, украинский президент хочет прекращения огня и думает, что пришло время заключить перемирие. Однако стороны во время встречи не обсуждали детали возможного соглашения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что разрешит конфликт на Украине, «если сможет», напоминает 360.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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