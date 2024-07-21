СМИ: Зеленский намекнул на переговоры с РФ

Украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой из-за тяжелой ситуации на поле боя и политической неопределенности в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.

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По его словам, глава государства готов к переговорам по конфликту на Украине, если сделка будет справедливой. Намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двойным ударом по Киеву: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны союзников.

Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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