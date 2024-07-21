По его словам, глава государства готов к переговорам по конфликту на Украине, если сделка будет справедливой. Намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двойным ударом по Киеву: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны союзников.

Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

