СМИ: Зеленский намекнул на переговоры с РФ
Украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Москвой из-за тяжелой ситуации на поле боя и политической неопределенности в США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экс-посла США на Украине Джона Хербста.
По его словам, глава государства готов к переговорам по конфликту на Украине, если сделка будет справедливой. Намеки Зеленского на готовность к переговорам связаны с двойным ударом по Киеву: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки со стороны союзников.
Ранее стало известно, что Украина планирует прекратить боевые действия с Россией и начать мирные переговоры. В Киеве сегодня активно разрабатывают план, который позволит остановить конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Зеленский намекнул на переговоры с РФ
- Власти Франции отказали некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду
- СМИ: В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военных
- Трамп избавился от повязки на ухе после покушения
- Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
- Минтранс: Поднят вопрос о повышении аэронавигационного сбора авиабилетов
- Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров
- 16-летний подросток погиб при ударе ВСУ по Шебекино
- МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде
- Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru