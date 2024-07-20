Пресс-секретарь Зеленского допустил приезд Трампа на Украину

По его словам, Трамп может приехать на Украину для встречи с Зеленским. Сейчас обсуждаются форматы переговоров, сказал Никифоров.

«Конкретика очень преждевременна - и формат, и время, и место», - добавил пресс-секретарь Зеленского.

Трамп ранее утверждал, что в случае победы на президентских выборах сможет завершить конфликт на Украине еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

