Пресс-секретарь Зеленского допустил приезд Трампа на Украину
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может посетить Украину, заявил в ходе украинского телемарафона пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров.
По его словам, Трамп может приехать на Украину для встречи с Зеленским. Сейчас обсуждаются форматы переговоров, сказал Никифоров.
«Конкретика очень преждевременна - и формат, и время, и место», - добавил пресс-секретарь Зеленского.
Трамп ранее утверждал, что в случае победы на президентских выборах сможет завершить конфликт на Украине еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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