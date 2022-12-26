СМИ: Зеленский намекнул на мрачную судьбу Украины

Глава Украины Владимир Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации, сообщает обозреватель американского журнала Newsweek Скотт Макдональд.

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По его словам, от речи главы государства веяло пессимизмом и отчаянием. «Его речь в канун Рождества была скорее мрачной, чем оптимистичной. <…> Он сказал, что праздничный ужин не будет теплым и что за столом в этом году могут быть свободные места. Зеленский сказал о потере любви, надежды и даже самого себя», — сообщается в статье.

Макдональд отметил, что выступление президента Украины оставило горький привкус и веяло некоторым отчаянием.

Зеленский также заявил, что на Украине открыли более 5,5 тысячи пунктов обогрева людей на случай отключения электричества и тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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