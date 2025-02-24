СМИ: Зеленский может попросить убежища в Турции

Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне отсутствия военной помощи западных стран и угрозы переворота в стране может попросить убежища у Анкары, сообщает Akşam.

В Конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку

По данным издания, это может произойти в ближайшее время. США и Европа больше не будут предоставлять Киеву оружие и прочую военную помощь. А если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности, то может столкнуться с внутренним переворотом.

Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ТурцияУкраинаВладимир Зеленский

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