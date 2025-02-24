СМИ: Зеленский может попросить убежища в Турции
24 февраля 202506:17
Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне отсутствия военной помощи западных стран и угрозы переворота в стране может попросить убежища у Анкары, сообщает Akşam.
По данным издания, это может произойти в ближайшее время. США и Европа больше не будут предоставлять Киеву оружие и прочую военную помощь. А если Зеленский будет настаивать на территориальной целостности, то может столкнуться с внутренним переворотом.
Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru