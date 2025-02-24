В Конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку

По ее словам, президент должен дать Украине провести честные выборы. «Мы больше не платим за их войну», — заявила конгрессвумен.

Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

