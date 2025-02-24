В Конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
24 февраля 202502:35
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила в соцсети Х, что «маленький диктатор» Владимир Зеленский должен уйти в отставку.
По ее словам, президент должен дать Украине провести честные выборы. «Мы больше не платим за их войну», — заявила конгрессвумен.
Ранее Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru