Певец Родион Газманов рассказал, что в школе играл русского Микки Мауса

По его словам, руководителем кружка была учительница английского языка. Педагог очень любила цыганские песни и вплетала их в театральные постановки.

Газманов отметил, что для этого ею был придуман гениальный и простой ход

«Одной из первых реплик было: «Это на их языке я Микки Маус. А по-русски это будет Виктор Михалыч». И дальше запускалась песня, где цыгане пели: «К нам приехал наш любимый Виктор Михалыч дорогой!», — поделился артист.

Музыкант добавил, что до сих пор не знает, по какой причине для русского Микки Мауса было выбрано имя Виктор Михалыч.

Ранее Родион Газманов высказался против выступления американского исполнителя Канье Уэста в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

