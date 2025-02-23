Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется

«Я готов уйти, если это гарантирует мир для Украины. Могу обменять это на НАТО», — сказал Зеленский.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, напоминает НСН.

В свою очередь Министр обороны США Пита Хегсет заявил что присоединение Киева к НАТО маловероятно и непрактично и что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, по его словам, возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

