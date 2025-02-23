Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется. Об этом он заявил на пресс-конференции с украинскими СМИ.
«Я готов уйти, если это гарантирует мир для Украины. Могу обменять это на НАТО», — сказал Зеленский.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс, напоминает НСН.
В свою очередь Министр обороны США Пита Хегсет заявил что присоединение Киева к НАТО маловероятно и непрактично и что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, по его словам, возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил о готовности уйти в отставку, если потребуется
- США ожидают подписания с Украиной сделки по ископаемым на грядущей неделе
- В Саратовской области у многоэтажки прогремел взрыв
- Пожар произошел возле ЖК «Ривер парк» на юге Москвы
- Президент Польши Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут
- СМИ: Экстренно севший в Пулково самолет летел 5 часов на одном двигателе
- Глюкоза повысила ценник на свои выступления
- ДТП с реанимобилем произошло в Санкт-Петербурге, пострадал один человек
- В Минобороны Украины назвали сделку с США по ресурсам прекрасной возможностью
- Канье Уэст опубликовал постер фильма про жену Бьянку Цензори
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru