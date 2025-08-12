По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский несколько изменил свой взгляд на это в преддверии саммита Росси и США. Киев готов заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом на Украине не хотят уступать территории, которые находятся под ее контролем в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что Зеленскому «придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума».

По словам Зеленского, позиция по территориальным вопросам закреплена в Конституции, и решения, принятые без участия Киева, будут «против мира» и нереализуемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

