СМИ: Зеленский может отказаться от потерянных территорий ради урегулирования

Киев может отказаться от потерянных территорий ради прекращения боевых действий и для получения гарантий безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в Североатлантическом альянсе, The Daily Telegraph.

Трамп заявил, что обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальных вопросах

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский несколько изменил свой взгляд на это в преддверии саммита Росси и США. Киев готов заморозить конфликт по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом на Украине не хотят уступать территории, которые находятся под ее контролем в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Отмечается, что Зеленскому «придется изловчиться, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территории без общенационального референдума».

По словам Зеленского, позиция по территориальным вопросам закреплена в Конституции, и решения, принятые без участия Киева, будут «против мира» и нереализуемы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
