СМИ: Зеленский мог пойти на сговор с США перед переговорами с РФ
20 июля 202509:33
Киев могла предложить Москве провести новый раунд переговоров в Стамбуле по договоренности с Вашингтоном, сообщает Spiegel.
По данным журнала, новый шаг Украины может быть результатом сговора с США, на что указывает последний визит специального посланника американского лидера Кита Келлога в Киев, а также 50-дневный ультиматум РФ со стороны президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский сообщил, что Киев предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru