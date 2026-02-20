Мединский доложил Путину о переговорах по Украине

Глава делегации России на трехсторонних встречах, которые прошли в Швейцарии, Владимир Мединский проинформировал главу государства Владимира Путина о текущем положении переговоров вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

СМИ: Трамп рассчитывает на соглашение по Украине к ноябрю

Мединский указал, что работа по переговорам продолжается, но она остается сложной. По словам Пескова, после встречи в Женеве новых контактов с США не было.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не видит смысла в участии европейских стран в переговорном процессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
