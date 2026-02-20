Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
Глава делегации России на трехсторонних встречах, которые прошли в Швейцарии, Владимир Мединский проинформировал главу государства Владимира Путина о текущем положении переговоров вокруг Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Мединский указал, что работа по переговорам продолжается, но она остается сложной. По словам Пескова, после встречи в Женеве новых контактов с США не было.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не видит смысла в участии европейских стран в переговорном процессе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
- Медведев заявил, что кадровый коллапс в России не наступил
- В Польше подписан закон о прекращении помощи украинским беженцам
- Коллеги актера Сапрыкина пожаловались на его пьяный дебош на съемках фильма
- Мосгорсуд оставил в силе решение об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp
- Казахстан и еще четыре страны направить отправить войска в Газу
- В Калуге умер исследователь наследия Циолковского Владимир Лыткин
- Песков заявил, что время Каллас не стало «золотым веком» дипломатии
- Батурина впервые сняли после освобождения
- Продюсер допустил рост гонорара Ефремова до 200 тысяч рублей в день