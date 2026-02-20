Мединский доложил Путину о переговорах по Украине

Мединский указал, что работа по переговорам продолжается, но она остается сложной. По словам Пескова, после встречи в Женеве новых контактов с США не было.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что не видит смысла в участии европейских стран в переговорном процессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующие переговоры также пройдут в Швейцарии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

