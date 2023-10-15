Зеленский и НАТО находятся в панике из-за того, как пройдет предстоящая зима, учитывая подготовку РФ на фронтах и ​​ее военные планы. По данным издания, Москва прорабатывает стратегию по ведению военных действий в зимних условиях. Российские войска получили более современное оружие и укрепили линии обороны. В статье говорится, что североатлантический альянс разочарован в контрнаступлении Украины, однако продолжает настаивать на продолжении конфликта любой ценой.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

