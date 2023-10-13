«Готовятся к худшему»: Киев обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

Украина, переживая за свою судьбу на фоне эскалации на Ближнем Востоке, решила напомнить о себе по традиции в резкой форме. Так, в Киеве неожиданно решили оправдаться за провал (то есть, отставание) контрнаступления ВСУ, а виновных нашли очень быстро.

Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в долгих поставках оружия Украине, что и привело к сложностям на поле боя.

«Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев», - сказал он украинскому телеканалу. Подоляк объяснил, что украинцы просили у союзников оружие еще осенью 2022 года, но поставки задержались.

При этом американские СМИ поддерживают риторику Украины. Financial Times пишет, что республиканцы и правда блокируют военную помощь Киеву, что мешает ВСУ вести наступление.