«Готовятся к худшему»: Киев обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Зеленский рискует остаться без поддержки на фоне войны в Израиле, при этом Украина считает, что Запад и без того слишком часто срывал сроки поставок оружия.
Украина, переживая за свою судьбу на фоне эскалации на Ближнем Востоке, решила напомнить о себе по традиции в резкой форме. Так, в Киеве неожиданно решили оправдаться за провал (то есть, отставание) контрнаступления ВСУ, а виновных нашли очень быстро.
Накануне советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил Запад в долгих поставках оружия Украине, что и привело к сложностям на поле боя.
«Мы из графика выпадаем на 6–9 месяцев», - сказал он украинскому телеканалу. Подоляк объяснил, что украинцы просили у союзников оружие еще осенью 2022 года, но поставки задержались.
При этом американские СМИ поддерживают риторику Украины. Financial Times пишет, что республиканцы и правда блокируют военную помощь Киеву, что мешает ВСУ вести наступление.
«Даже временная пауза в поддержке может в течение нескольких недель оказать влияние на военную стратегию и тактику Киева, что может привести к свертыванию контрнаступления», - отмечают авторы.
Обозреватели считают, что подобная «пробуксовка» играет на руку российской армии. При этом ситуация, конечно, усугубляется необходимостью США помогать Израилю на фоне неожиданной эскалации на Ближнем Востоке.
В связи с этим генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан говорил, что «Валерий Залужный, высший военачальник Украины, готовится к худшему сценарию».
Испанская газета El Mundo пишет, что в последние дни Киев преследует «крайняя тревога». Отмечается, что Зеленского беспокоит, что палестино-израильский конфликт в конечном итоге «перетянет» внимание не только средств массовой информации, но и министерств иностранных дел, в том числе американского.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пребывает в весьма затруднительном положении, так как он начал надоедать Америке и Европе.
По словам Пескова, население Вашингтона и ЕС задает себе вопрос, на что глава Украины тратит предоставляемые деньги.
А в Белом доме, кажется, находят претензии Киева в чем-то обоснованными и даже предложили связать военные транши Украине с поддержкой Израиля, чтобы поставлять помощь обеим странам в рамках одного законопроекта. Но в Палате представителей конгресса США эту идею не поддержали.
Сам Зеленский же пока довольно спокойно выражает свою обеспокоенность. Накануне он заявил телеканалу France 2, что Израиль может «отвлечь» международное сообщество от Украины, а это чревато последствиями.
До этого он говорил, что конфликт Украины и России находится в завершающей фазе.
«Думаю, что мы в последней части. У нас много опасений — деньги, вооружения, — но мы в последней части, самой трудной», — заявил он.
Ранее издание Politico вышло со статьей о возможном «расколе НАТО из-за необходимости помогать и Израилю, и Украине». Аналитики отмечают, что в НАТО не были готовы к эскалации в регионе.
«Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», - говорится в статье.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН объяснил, что США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу.
«Если говорить о ситуации со стороны США и союзников, безусловно, это в определенной степени повлияет на Украину – в вопросах финансирования, поставках вооружения и так далее. Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - сказал он.
Депутат также заверил, что события на Ближнем Востоке никак не повлияют на ведение боевых действий российской армией и решение задач в рамках спецоперации на Украине.
При этом ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что значение Украины для Запада неизбежно уменьшится из-за ситуации с Израилем, но США будут делать вид, что все под контролем.
Также Пушков подчеркнул, что США должны «благодарить Бога или председателя КНР Си Цзиньпина за то, что в таких условиях на них «не свалился» кризис вокруг Тайваня».
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил сожаление в связи с обострением в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
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