Небензя заявил об окончании контрнаступления ВСУ

Дипломат отметил, что к активным боевым действиям несколько дней назад перешли российские войска. По его словам, Вооруженные силы РФ наступают почти по всей линии фронта.

«Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», - констатировал Небензя.

Постпред обратил внимание, что в ходе контрнаступления Украина потеряла десятки тысяч мобилизованных новобранцев. Большинство их них не хотели отправляться на фронт, сказал он.

Глава Комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун ранее объявил, что украинские войска продолжат контрнаступление зимой, сообщает «Радиоточка НСН».

