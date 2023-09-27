СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию

Как пишет издание, в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны. Мировые политики и аналитики не впервые высказываются о корейском сценарии для Украины, однако сейчас ясно, что предсказания вполне могут сбыться.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов упоминал о том, что «Киеву предлагают корейский вариант», говорится в статье.

Ранее сообщалось, что урегулирование конфликта на Украине по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее вероятным кажется корейский сценарий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

