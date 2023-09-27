СМИ: Зеленский боится раскола Украины по корейскому сценарию

Украинский лидер Владимир Зеленский боится раскола страны на две части по корейскому сценарию, сообщает País.

Секретарь СНБО Украины отверг «корейский сценарий» раздела страны

Как пишет издание, в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны. Мировые политики и аналитики не впервые высказываются о корейском сценарии для Украины, однако сейчас ясно, что предсказания вполне могут сбыться.

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов упоминал о том, что «Киеву предлагают корейский вариант», говорится в статье.

Ранее сообщалось, что урегулирование конфликта на Украине по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее вероятным кажется корейский сценарий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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