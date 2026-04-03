Иран заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln

Тегеран нанес удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln, сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.

Посол Джалали: Иран смог нанести повреждения авианосцу США Abraham Lincoln

По утверждению Ирана, по судну в ближневосточном регионе выпустили четыре ракеты. Кроме того, военные нанесли баллистический удар по объекту в ОАЭ, где проходило секретное совещание американских пилотов и бортинженеров.

В настоящее время подтверждения последствий со стороны США нет.

Ранее Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
