Иран заявил об ударе по авианосцу США Abraham Lincoln
3 апреля 202605:10
Тегеран нанес удар по американскому авианосцу Abraham Lincoln, сообщает Press TV со ссылкой на КСИР.
По утверждению Ирана, по судну в ближневосточном регионе выпустили четыре ракеты. Кроме того, военные нанесли баллистический удар по объекту в ОАЭ, где проходило секретное совещание американских пилотов и бортинженеров.
В настоящее время подтверждения последствий со стороны США нет.
Ранее Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
