Жертвы преступлений пожаловались на невыплату компенсаций ушедшими на СВО

Жертвы преступлений в России заявили о невозможности добиться компенсаций от ушедших на специальную военную операцию из-за прекращения уголовного производства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на доклад Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП).

Фонд получил в 2025 году несколько десятков обращений от жертв преступлений по поводу дел, связанных с уходом на спецоперацию обвиняемых и подозреваемых. Так происходит, когда они до суда заключают контракт об участии в боевых действиях, после чего прекращается уголовное производство. В ФПП считают, что это может нарушить права жертв преступлений. Соответствующий доклад направлен в Следственный комитет, Верховный суд, МВД, Совет по правам человека, омбудсмену Татьяне Москальковой.

В Фонде предложили создать государственную систему адаптации ранее судимых участников СВО и ввести административный надзор для осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее ФПП сообщал об обращениях потерпевших в 2024 году, тогда правозащитники обращались к главе государства Владимиру Путину с просьбой установить надзор за бывшими заключенными, помилованными за участие в спецоперации. Их освобождение может нарушать права пострадавших. Кроме того, как отмечается, не все освободившиеся встали на путь исправления.

В 2023 году в Госдуме предложили пересмотреть критерии отправки преступников на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

