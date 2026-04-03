В доход государства обращены десятки земельных участков главы Минздрава Кубани Филиппова
В Краснодаре Октябрьский районный суд обратил в доход государства имущество главы Минздрава Краснодарского края Евгения Филиппова, сообщает «Коммерсант».
Речь идет об активах на территории региона, а также Адыгеи, Крыма и Москвы. Это 49 земельных участков общей площадью почти 500 тыс. кв. м, 34 жилых и 71 нежилом помещении площадью более 29 тыс. кв. м. Также в доход государства обращены более 214 млн руб., 1 кг золота, доли в уставном капитале восьми коммерческих организаций.
Филиппов приобретал коммерческую недвижимость и оформлял ее на подконтрольных лиц, после чего передавал в аренду государственным и частным учреждениям. Полученные доходы он скрывал от декларирования.
Ранее стало известно, что в Москве изъяли имущество бывшего заместителя министра МВД Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
