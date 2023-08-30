Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно

Урегулирование конфликта на Украине по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее вероятным кажется корейский сценарий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.

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Он отметил, что урегулирование по формуле «прекращение огня без заключения мира», которое выбрали стороны конфликта на Корейском полуострове, на сегодняшний день является лучшим вариантом. Колумнист напомнил, что «перемирие» между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.

Ранее, 28 августа, президент Венгрии Каталин Новак предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить процесс мирных переговоров с российской стороной. В интервью изданию Index она призналась, что не видит военного решения конфликта, который бы впоследствии привел к миру обе стороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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