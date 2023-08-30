Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно

Он отметил, что урегулирование по формуле «прекращение огня без заключения мира», которое выбрали стороны конфликта на Корейском полуострове, на сегодняшний день является лучшим вариантом. Колумнист напомнил, что «перемирие» между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.

Ранее, 28 августа, президент Венгрии Каталин Новак предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить процесс мирных переговоров с российской стороной. В интервью изданию Index она призналась, что не видит военного решения конфликта, который бы впоследствии привел к миру обе стороны, сообщает «Радиоточка НСН».

