Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно
Урегулирование конфликта на Украине по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее вероятным кажется корейский сценарий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.
Он отметил, что урегулирование по формуле «прекращение огня без заключения мира», которое выбрали стороны конфликта на Корейском полуострове, на сегодняшний день является лучшим вариантом. Колумнист напомнил, что «перемирие» между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.
Ранее, 28 августа, президент Венгрии Каталин Новак предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому запустить процесс мирных переговоров с российской стороной. В интервью изданию Index она призналась, что не видит военного решения конфликта, который бы впоследствии привел к миру обе стороны, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
- Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте
- Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно
- Подоляк: О мирных переговорах с Россией не может быть и речи
- Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России
- В Приморье перенесут начало учебного года
- Шапша: В Калужской области система ПВО сбила еще один БПЛА
- Минобороны: Восточнее острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем
- Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru