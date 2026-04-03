СМИ: В Китае близ границы с РФ обнаружили вспышку ящура

Она произошла в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Заболевание выявлено у 219 животных в двух стадах общей численностью 6 тыс. 229 голов. Зараженный скот уничтожен, а на территориях проведена дезинфекция.

По данным агентства, речь идет о ящуре серотипа SAT1. По словам экспертов, это первый случай появления этого штамма в Китае, а существующие в стране вакцины не обеспечивают хорошей защиты от него.

Cиньцзян имеет общую границу с Республикой Алтай — регионом, который также затронула эпидемия.

Ранее Минсельхоз США заявил, что массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

