СМИ: В Китае близ границы с РФ обнаружили вспышку ящура
Власти КНР сообщили о вспышке ящура у крупного рогатого скота, сообщает Reuters со ссылкой на Минсельхоз Китая.
Она произошла в провинции Ганьсу и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Заболевание выявлено у 219 животных в двух стадах общей численностью 6 тыс. 229 голов. Зараженный скот уничтожен, а на территориях проведена дезинфекция.
По данным агентства, речь идет о ящуре серотипа SAT1. По словам экспертов, это первый случай появления этого штамма в Китае, а существующие в стране вакцины не обеспечивают хорошей защиты от него.
Cиньцзян имеет общую границу с Республикой Алтай — регионом, который также затронула эпидемия.
Ранее Минсельхоз США заявил, что массовые убои скота в РФ могут происходить из-за эпидемии ящура, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
