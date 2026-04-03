В Сенате США назвали слова Трампа о выходе из НАТО «мечтой Путина»

Как заявили сенатор-республиканец Том Тиллис и сенатор-демократ Жанна Шахин, такие идеи «осуществление мечты» президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Парламентарии совместно возглавляют наблюдательную группу Сената по НАТО.

По их словам, Альянс поддержал Вашингтон и пришел на помощь после терактов 11 сентября. А солдаты НАТО «сражались и погибали вместе с нашими войсками в Афганистане».

Ранее Трамп заявил, что участие Соединённых Штатов Америки в НАТО может быть пересмотрено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

