Сотрудника засекреченного подразделения МВД обвиняют в продаже базы данных хакеру
Бывшего сотрудника бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Антона Нестерова обвиняют в продаже хакеру служебной базы данных, сообщает «Коммерсант».
За это он получил несколько миллионов рублей. Данное бюро — одно из самых засекреченных подразделений, отвечающее за борьбу с киберпреступностью и высокотехнологичные оперативно-технические мероприятия. Следствие считает, что в начале 2025 года экс-сотрудник скопировал на флеш-накопитель секретную базу данных, к которой имел доступ. В интернете он разместил объявление о продаже.
Купившего данные хакера задержали сотрудники ФСБ. Так как он дал показания на продавца, его дело прекратили. Нестерова задержали в мае 2025 года. По словам адвоката, он признает вину частично, считая квалификацию завышенной.
Целью хакерских атак на российские маркетплейсы или крупные сервисы может быть как вымогательство, и тогда речь идет о десятках миллионов рублей, так и просто вывод сервиса из строя, как одно из средств войны. Об этом НСН рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
