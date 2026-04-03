У бывшего замглавы МВД Дагестана нашли 500 миллионов рублей

Дорогомиловский районный суд пришел к выводу, что его активы были приобретены на коррупционные доходы. Общая стоимость изъятого превысила 533 млн рублей. Как считает Генпрокуратура, с 2019 года он использовал служебные полномочия и получал взятки. На эти деньги он покупал недвижимость, автомобили и предметы роскоши. Имущество оформлялось на родственников и знакомых.

У Исмаилова конфисковали восемь земельных участков, жилые и нежилые помещения, шесть автомобилей и парковочные места в Дагестане, Москве и других регионах. Государству отошли наличные деньги, драгоценности, серебряная посуда, коллекция часов брендов Cartier, Omega и TAG Heuer.

Исмаилова арестовали в ноябре 2023 года. Он вину отрицает.

