У бывшего замглавы МВД Дагестана нашли 500 миллионов рублей
В Москве изъяли имущество бывшего заместителя министра МВД Дагестана Руфата Исмаилова, сообщает «Коммерсант».
Дорогомиловский районный суд пришел к выводу, что его активы были приобретены на коррупционные доходы. Общая стоимость изъятого превысила 533 млн рублей. Как считает Генпрокуратура, с 2019 года он использовал служебные полномочия и получал взятки. На эти деньги он покупал недвижимость, автомобили и предметы роскоши. Имущество оформлялось на родственников и знакомых.
У Исмаилова конфисковали восемь земельных участков, жилые и нежилые помещения, шесть автомобилей и парковочные места в Дагестане, Москве и других регионах. Государству отошли наличные деньги, драгоценности, серебряная посуда, коллекция часов брендов Cartier, Omega и TAG Heuer.
Исмаилова арестовали в ноябре 2023 года. Он вину отрицает.
Горячие новости
