Замглавы Минцифры Заренин отправится добровольцем в зону СВО

Заместитель главы Минцифры Андрей Заренин решил отправиться добровольцем в зону специальной военной операции, сообщает «Коммерсант».

Он курировал в министерстве направление радиоэлектроники. Об этом стало известно от главы ведомства Максута Шадаева, который поделился информацией с сотрудниками. Как указал министр, Заренин «поддерживал наших бойцов на фронте, возил гумпомощь, отправлял необходимую технику, занимался волонтерской деятельностью. В ближайшее время он планирует заключить контракт с Минобороны».

Под началом Заренина получили развитие проекты по созданию российских базовых станций. Было налажено их серийное производство, устройства устанавливаются на сетях операторов.

Ранее военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
