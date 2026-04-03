СМИ: Российских военнопленных избивали трубами и били током в украинских тюрьмах

В них россияне сталкивались с пытками и жестоким обращением. В 2025 году такие места находились в Харьковской, Киевской и Николаевской областях Украины, а в 2024 году - в неподконтрольных РФ районах ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Российских военнопленных избивали пластиковыми трубами, дубинками и плетьми, обливали холодной водой, травили на них собак и применяли электрический ток.

За четыре года с такими издевательствами столкнулись 389 военнопленных из 717 опрошенных, которые сообщили о минимум двух погибших в таких тюрьмах. Почти во всех случаях жестокое обращение прекращалось после перевода российских пленных в официальные места содержания.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские военные замучены и погибли в плену на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

