Вирус морских животных впервые поразил людей
Вирус морских животных впервые поразил людей, сообщает Telegram-канал Shot.
Как выяснили ученые из Китая, «Нодавирус скрытой смертности» может вызвать тяжёлые заболевания глаз и привести к потере зрения. Его выявили у 70 пациентов. Они жаловались на боли в глазах, покраснение, затуманенность и снижение зрения. Если вовремя не приступить к лечению, вирус может привести к глаукоме и слепоте.
Примерно трети пациентов потребовалась операция. У одного из них развилась необратимая потеря зрения.
До этого возбудитель находили только у рыб, креветок и крабов. Ученые считают, что заражение людей произошло через употребление плохо приготовленных морепродуктов или тесный контакт с морскими обитателями. Более половины пациентов занимались их разведением на дому.
Употребление устриц может быть опасно, если моллюск болеет, все вирусы передается человеку, рассказала НСН диетолог Марият Мухина. По ее словам, с любыми морепродуктами нужно соблюдать осторожность.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов