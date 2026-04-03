Вирус морских животных впервые поразил людей

Как выяснили ученые из Китая, «Нодавирус скрытой смертности» может вызвать тяжёлые заболевания глаз и привести к потере зрения. Его выявили у 70 пациентов. Они жаловались на боли в глазах, покраснение, затуманенность и снижение зрения. Если вовремя не приступить к лечению, вирус может привести к глаукоме и слепоте.

Примерно трети пациентов потребовалась операция. У одного из них развилась необратимая потеря зрения.

До этого возбудитель находили только у рыб, креветок и крабов. Ученые считают, что заражение людей произошло через употребление плохо приготовленных морепродуктов или тесный контакт с морскими обитателями. Более половины пациентов занимались их разведением на дому.

Употребление устриц может быть опасно, если моллюск болеет, все вирусы передается человеку, рассказала НСН диетолог Марият Мухина. По ее словам, с любыми морепродуктами нужно соблюдать осторожность.

