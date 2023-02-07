Секретарь СНБО Украины отверг «корейский сценарий» раздела страны

Украина не будет разделена по корейскому сценарию. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем аккаунте в Twitter.

Медведев назвал «хотелками» заявления о «корейском сценарии» для Украины

Соответствующее заявление он сделал в ответ зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву, назвавшему «хотелками» корейский сценарий разделения Украины, так как ДНР и ЛНР стали субъектами России, а не самостоятельными государствами. Данилов подчеркнул, что «никаких 38-х и других параллелей» не будет, также Украина не приемлет сценариев, которые навязывают извне.

Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить сценарий раздела Кореи на Северную и Южную. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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