Орбан: Для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры РФ с США

По его словам, должен быть некий контакт между Украиной и Россией, за которым «будут стоять еще и настоящие переговоры между россиянами и американцами».

Орбан отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона выйдут за рамки российско-украинских отношений и будут касаться всей системы европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет. Премьер указал, что фактически коллективный Запад ведет прокси-войну с РФ, используя Украину в качестве посредника.

Ранее Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

