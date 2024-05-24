Орбан: Для урегулирования конфликта на Украине нужны переговоры РФ с США
Подлинные переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины Москва будет вести не с Киевом, а с Вашингтоном, сообщил изданию Blikk глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, должен быть некий контакт между Украиной и Россией, за которым «будут стоять еще и настоящие переговоры между россиянами и американцами».
Орбан отметил, что переговоры Москвы и Вашингтона выйдут за рамки российско-украинских отношений и будут касаться всей системы европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет. Премьер указал, что фактически коллективный Запад ведет прокси-войну с РФ, используя Украину в качестве посредника.
Ранее Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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