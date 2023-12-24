СМИ: Россия посылает Западу сигналы о готовности к переговорам с Украиной
Москва через посредников пытается передать западным странам сигналы о готовности к переговорам с Украиной, в том числе по поводу прекращения огня, сообщает The New York Times со ссылкой на двух бывших чиновников, близких к Кремлю.
Россия готова заморозить боевые действия, оставшись на нынешних позициях. Как заявил бывший высокопоставленный российский чиновник, Москва не намерена «отступать ни на метр». Подобные сигналы посылаются как минимум с сентября в рамках «закулисной дипломатии».
Ранее президент РФ Владимира Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что Россия готова договариваться с Украиной, но только исходя из собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru