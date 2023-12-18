СМИ: Западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева
Ряд европейских союзников Украины обсуждают вариант согласия на «заморозку конфликта», который будет представлен победой Киева, сообщает газета Financial Times.
В преддверии нового года Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов и финансов, также испытывает недостаток в дипломатической поддержке. При этом у западных союзников больше нет теории о победе Киева в 2024 году, уточняют источники издания.
«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», - пишет издание со ссылкой на бывшего американского чиновника.
Ранее The New York Times сообщало о том, что власти западных стран считают мирные переговоры единственным способом урегулировать конфликт на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru