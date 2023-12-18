В преддверии нового года Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов и финансов, также испытывает недостаток в дипломатической поддержке. При этом у западных союзников больше нет теории о победе Киева в 2024 году, уточняют источники издания.

«Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл», - пишет издание со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Ранее The New York Times сообщало о том, что власти западных стран считают мирные переговоры единственным способом урегулировать конфликт на Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

