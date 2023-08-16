СМИ: Запад оказался не готов к обороне российской армии
Разведка Запада не ожидала, что военнослужащие России выстроят в зоне проведения специальной военной операции продуманную и высокотехнологичную оборону, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ABC.
По данным телеканала, российская армия не только развернули перед своими позициями широкую сеть минных полей, но и смогла добиться хорошо развитого наблюдения за полем боя с помощью сети сенсоров, анализа и распространения разведданных. Еще один фактор успешности — синхронизация ракет, артиллерии, авиации, беспилотников и средств РЭБ с новейшими цифровыми системами управления и сетью датчиков. Это позволяет обнаруживать попытку прорыва линии обороны и отвечать на нее огнем за несколько минут.
На этом фоне эффективность применяемой Украиной и Западом тактики по преодолению минных полей была сведена к нулю, так как она практически не изменялась на протяжении 50 лет и оказалась не приспособлена к современным условиям ведения боя.
Ранее экс-агент ЦРУ заявил, что наступление ВСУ завершится через месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru