«Главное — логистика!»: Полковник Калмыков объяснил провал контрнаступления ВСУ
Причина провала контрнаступления ВСУ кроется в уровне мотивации и обучаемости украинских солдат, сказал НСН Павел Калмыков.
Отсутствие единой унификации поставляемого на Украину оружия создает дополнительную нагрузку на логистику и обеспечение войск, это и стало причиной неудач ВСУ при контрнаступлении. Об этом НСН заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что причинами неудач Украины при наступлении и успехов России в обороне является медленное, прерывистое и «нестратегическое» предоставление Западом помощи Киеву. Об этом он заявил в своей статье в издании Wall Street Journal. По его мнению, западные столицы страдают от «парализующей осторожности», а неудачи Киева в проведении «контрнаступления» кроются в нерешительности западных союзников и лично президента США Джо Байдена, который лишь оттягивает поражение Украины. Калмыков заявил, что причина провала контрнаступления заключается в уровне мотивации и обучаемости солдат ВСУ.
«Вооружение можно дать, но оно высокотехнологичное. Чтобы его освоить, требуется определенное время. К тому же, оружие поставляется из разных стран, нет единой унификации в калибрах, в обслуживании этой техники и вооружения, да и ГСМ используются разные. Все это накладывает дополнительную нагрузку на логистику, которая играет главную роль в войне, и обеспечение войск. В российской армии все оружие унифицировано и соответствует единым стандартам, что упрощает логистику. Болтон же пытается укрепить поддержку Украины на Западе», — сказал Калмыков.
Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина не исключает возможности нового наступления Вооруженных сил России на Киев и пытается «повысить боеспособность» на этом направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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