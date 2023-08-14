«Главное — логистика!»: Полковник Калмыков объяснил провал контрнаступления ВСУ

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что причинами неудач Украины при наступлении и успехов России в обороне является медленное, прерывистое и «нестратегическое» предоставление Западом помощи Киеву. Об этом он заявил в своей статье в издании Wall Street Journal. По его мнению, западные столицы страдают от «парализующей осторожности», а неудачи Киева в проведении «контрнаступления» кроются в нерешительности западных союзников и лично президента США Джо Байдена, который лишь оттягивает поражение Украины. Калмыков заявил, что причина провала контрнаступления заключается в уровне мотивации и обучаемости солдат ВСУ.

«Вооружение можно дать, но оно высокотехнологичное. Чтобы его освоить, требуется определенное время. К тому же, оружие поставляется из разных стран, нет единой унификации в калибрах, в обслуживании этой техники и вооружения, да и ГСМ используются разные. Все это накладывает дополнительную нагрузку на логистику, которая играет главную роль в войне, и обеспечение войск. В российской армии все оружие унифицировано и соответствует единым стандартам, что упрощает логистику. Болтон же пытается укрепить поддержку Украины на Западе», — сказал Калмыков.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что Украина не исключает возможности нового наступления Вооруженных сил России на Киев и пытается «повысить боеспособность» на этом направлении. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

