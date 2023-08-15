Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ завершится через месяц

Украинская армия прекратит активные боевые действия через месяц. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

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По его словам, контрнаступление завершится после ухудшения погодных условий и начала дождей. Это произойдет через 4-5 недель, уточнил эксперт.

Джонсон отметил, что украинская армия несет огромные потери из-за плохой подготовки личного состава. Он допустил, что Киев скоро начнет новую волну мобилизации.

В интервью «РБК-Украина» командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев допустил новое наступление российской армии на Киев, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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