Экс-агент ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ завершится через месяц
Украинская армия прекратит активные боевые действия через месяц. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
По его словам, контрнаступление завершится после ухудшения погодных условий и начала дождей. Это произойдет через 4-5 недель, уточнил эксперт.
Джонсон отметил, что украинская армия несет огромные потери из-за плохой подготовки личного состава. Он допустил, что Киев скоро начнет новую волну мобилизации.
В интервью «РБК-Украина» командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев допустил новое наступление российской армии на Киев, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru