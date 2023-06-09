СМИ: Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности

Как заявили чиновники НАТО, внутри альянса нет единства по этому вопросу, а также примерного понимания, как может выглядеть подобный формат и нужен ли он вообще.

Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

