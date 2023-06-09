СМИ: Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности
9 июня 202300:27
В Североатлантическом альянсе оказались не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, о которых просит Украина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Politico.
Как заявили чиновники НАТО, внутри альянса нет единства по этому вопросу, а также примерного понимания, как может выглядеть подобный формат и нужен ли он вообще.
Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru