СМИ: Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности

В Североатлантическом альянсе оказались не готовы предоставить Киеву гарантии безопасности, о которых просит Украина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Politico.

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Как заявили чиновники НАТО, внутри альянса нет единства по этому вопросу, а также примерного понимания, как может выглядеть подобный формат и нужен ли он вообще.

Ранее стало известно, что члены Североатлантического альянса не смогут предоставить Украине гарантии безопасности в полном объеме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраина

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