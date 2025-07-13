В Москве пациенту удалил половину тела
В Москве врачи НМИЦ онкологии имени Блохина провели пациенту с раком кожи операцию по удалению половины тела, сообщает РИА Новости.
Гемикорпорэктомию провели 43-детнему жителю города Вязьмы Смоленской области. Он в течение 25 лет был парализован из-за полученной в результате аварии травмы. Мужчина пользовался инвалидной коляской. В 2024 году у него также был диагностирован рак кожи.
В России такую операцию выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80. Операция, которая длилась 12 часов и проходила под руководством главного внештатного онколога Минздрава России и академика РАН Ивана Стилиди. После ее завершения пациент три недели провел в больнице, а затем был отправлен домой.
Ранее в России был создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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