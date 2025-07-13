СМИ: Трамп может выделить финансовую помощь Украине
13 июля 202503:01
Американский лидер Дональд Трамп может выделить финансовую помощь Киеву, сообщает CBS News.
В этом случае это будет его первым подобным шагом с момента вступления в должность в январе текущего года. Финансирование, в случае его предоставления, должно послать сигнал России.
Пока неизвестно откуда именно будут взяты средства. На эти нужды может быть направлена часть из $5 млрд замороженных российских активов.
Ранее Трамп анонсировал важное заявление по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru