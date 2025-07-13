СМИ: Трамп может выделить финансовую помощь Украине

В этом случае это будет его первым подобным шагом с момента вступления в должность в январе текущего года. Финансирование, в случае его предоставления, должно послать сигнал России.

Пока неизвестно откуда именно будут взяты средства. На эти нужды может быть направлена часть из $5 млрд замороженных российских активов.

Ранее Трамп анонсировал важное заявление по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

