СМИ: Украинцы уезжают из США из-за Трампа

По данным издания, они опасаются депортации и других санкций в рамках новой антимигрантской политики американского президента Дональда Трампа. На этом фоне у граждан Украины больше нет уверенности в своем будущем. Многие разочаровались в главе США из-за его непостоянства в поддержке Киева и суровых мер в отношении тех, кто приехал после начала украинского конфликта.

Ранее стало известного, что снижение возраста мобилизации на Украине спровоцирует общественные волнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

