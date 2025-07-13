СМИ: Украинцы уезжают из США из-за Трампа

Украинцы, приехавшие в США после начала спецоперации, возвращаются в Европу, сообщает газета Le Monde.

На Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат

По данным издания, они опасаются депортации и других санкций в рамках новой антимигрантской политики американского президента Дональда Трампа. На этом фоне у граждан Украины больше нет уверенности в своем будущем. Многие разочаровались в главе США из-за его непостоянства в поддержке Киева и суровых мер в отношении тех, кто приехал после начала украинского конфликта.

Ранее стало известного, что снижение возраста мобилизации на Украине спровоцирует общественные волнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАУкраина

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