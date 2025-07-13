Трамп: Ведется расследование из-за якобы украденных выборов

Генпрокурор США Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на президентских выборах 2020 года, сообщил в соцсети Truth Social глава государства Дональд Трамп.

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По его словам, выборы были мошенническими и украденными. Также подобная попытка была предпринята в 2024 году. «Это она изучает в качестве генпрокурора», - отметил Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что не будет привлекать экс-президент Джо Байдена к уголовной ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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